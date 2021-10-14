В основу дела Марины Раковой легла экспертиза РАО. У главы академии был конфликт с обвиняемой
Уголовное дело в отношении бывшей замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, которую обвиняют в мошенничестве, основано на экспертизе, проведенной специалистами Российской академии образования (РАО)
Уголовное дело в отношении бывшей замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, которую обвиняют в мошенничестве, основано на экспертизе, проведенной специалистами Российской академии образования (РАО). Академию возглавляет Ольга Васильева, с которой у Марин Раковой был конфликт, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр инагентов).
«Экспертиза - это некое заключение на 30 страниц о том, что работы выполнены некачественно», - сообщил источник издания, близкий следствию.
РАО в настоящее время возглавляет экс-министр просвещения Ольга Васильева. Марина Ракова до перехода в Сбербанк была ее заместителем. Источник сообщил, что тогда между двумя чиновницами был острый конфликт.
Напомним, что Марину Ракову и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сгласно материалам дела, в 2019 году Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств «Фонду новых форм развития образования», а тот нанял в качестве субподрядчика Шанинку. Следователи считают, что часть работ по госконтракту выполнена не была, хотя и была оплачена. Ущерб по делу оценивается в 50 млн рублей. Марина Ракова своей вины не признала.