В городе Усть-Кут директора школы уволили за поддержку оппозиционного кандидата в депутаты Госдумы
В городе Усть-Кут Иркутской области директора школы № 4 Ольгу Зуеву уволили за поддержку кандидата в депутаты Госдумы РФ Алексея Тупицина, который баллотировался от партии «Яблоко»
В городе Усть-Кут Иркутской области директора школы № 4 Ольгу Зуеву уволили за поддержку кандидата в депутаты Госдумы РФ Алексея Тупицина, который баллотировался от партии «Яблоко».
Накануне голосования Ольга Зуева и ее коллега - директор школы № 2 Людмила Ленская – записали видео, в которых хорошо отозвались об оппозиционном кандидате Алексее Тупицине.
Зуева рассказала изданию «Сибирь.Реалии» (включено в реестр инагентов), что после этого в Усть-Кут прибыл глава Минобразования Иркутской области Максим Парфенов и пригрозил обеим директрисам увольнением, если они «не в команде „Единой России“».
Одновременно с этим активисты провластного «Национально-освободительного движения» (НОД) собрали подписи под петицией с требованием уволить Зуеву и Ленскую, поскольку они «не имеют морального права» высказываться в поддержку Тупицина, который в свою очередь поддерживал Алексея Навального.
Что касается директора школы №2 Людмилы Ленской, то сейчас она находится в больнице. По данным издания, власти планируют отправить ее на пенсию сразу после выздоровления.