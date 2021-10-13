Структура Дмитрия Мазепина получила землю в Геленджике, которой владела дочь Игоря Сечина
Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин получил землю на берегу Черного моря, которыми владела дочь главы «Роснефти» Игоря Сечина. Речь идет о земельном участке в центре Геленджика кадастровой стоимостью 250 млн рублей
Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин получил землю на берегу Черного моря, которыми владела дочь главы «Роснефти» Игоря Сечина. Речь идет о земельном участке в центре Геленджика кадастровой стоимостью 250 млн рублей, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».
Ранее эта земля находилась в аренде у фирмы Инги Каримовой - дочери главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина. В марте 2018 года она купила у президента «Союза тхэквондо России» Анатолия Терехова компанию «Камелот», которая еще в 2009 году арендовала участок в Геленджике площадью 17 571 кв. метров. Когда хозяйкой «Камелота» стала Каримова, власти города разрешили возводить на этом участке «индивидуальное жилищное строительство».
Фирма «Камелот» так и не начала строительство, а осенью 2018 года земля была продана москвичу Андрею Дубровкину, который на тот момент находился в стоп-листах нескольких банков, поскольку «пытаясь оформить кредитные карты, он искажал данные о своей работе», сообщает «Можем объяснить».
Андрей Дубровкин оказался связан с семьей Сечиных-Каримовых. В августе 2019 года он основал компанию «ГВН-Групп». Соучредителем фирмы был директор фонда «Корпорация развития Плеса» Олег Чернявский, который в свою очередь был создан главой Плеса и мужем дочери Игоря Сечина Тимербулат Каримов.
«ГВН-Групп» выкупила у Дубровкина в землю Геленджике, а весной 2021 года эта компания оказалась в собственности главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина.