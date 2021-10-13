В России сократилось число возбужденных по факту дедовщины дел, а число оправдательных приговоров по ним выросло
В России за последние пять лет выросла доля оправдательных приговоров по делам о дедовщине в рядах вооруженных сил страны, а количество таких дел, напротив, сократилось
В России за последние пять лет выросла доля оправдательных приговоров по делам о дедовщине в рядах вооруженных сил страны, а количество таких дел, напротив, сократилось.
«Новая газета» проанализировала почти четыре тысячи приговоров, вынесенных с 2016 по 2020 год по статьям о неуставных отношениях между военными в равном звании (статья 335), насилии в отношении начальника (статья 334), оскорблении военного (статья 336) и превышении полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286). Речь идет о делах, которые касаются военнослужащих.
Анализ данных показал, что в 65% российских регионов количество приговоров по указанным статьям снизилось. Особенно данная тенденция заметна в кавказских регионах. Так, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане количество приговоров по делам о дедовщине сократилось на 60‒70% (с 25 до 7 случаев).
С 2016 по 2017 гг. количество оправдательных приговоров по делам о дедовщине выросло более чем в четыре раза. Например, в прошлом году из 500 вынесенных приговоров около 100 были оправдательными.