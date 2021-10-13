13 октября 2021, 15:39
Михаил Мишустин раскритиковал главу Орловской области из-за недостроенной больницы
Глава правительства Михаил Мишустин во время рабочего визита в Орловскую область отчитал главу региона Андрея Клычкова за слишком медленное строительство больницы. Стройка длится уже 14 лет
Фото: zr-orelsmi.ru
Глава правительства Михаил Мишустин во время рабочего визита в Орловскую область отчитал главу региона Андрея Клычкова за слишком медленное строительство больницы. Стройка длится уже 14 лет.
Премьер заявил, что ответственность за строительство многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» (ММЦ) лежит лично на губернаторе, сообщает Telegram-канал «Пул №3».
«Это беда, просто безобразие. Закопали все деньги здесь, это же беда, ну разве так можно?», - заявил Михаил Мишустин.
По итогам инспекции, Михаил Мишустин поручил главе Минстроя России Иреку Файзуллину ежемесячно проверять проектно-сметную документацию по орловской больнице.