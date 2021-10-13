Минздрав разрешил начать испытание на добровольцах вакцины против COVID-19 в виде спрея для носа
Минздрав России разрешил начать вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V»в виде назального спрея. Отметим, что сейчас в стране используется аналогичная вакцина, но в форме внутримышечных инъекций
Минздрав России разрешил начать вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V»в виде назального спрея. Отметим, что сейчас в стране используется аналогичная вакцина, но в форме внутримышечных инъекций.
В ходе второй фазы исследования будет проводиться оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» (второе название «Спутника V») в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев.
В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев. Вторая фаза испытаний продлится до конца декабря 2023 года, сообщает РБК.
Вакцину от коронавируса в виде спрея для носа уже опробовала на себе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Первоначально она планировала привиться традиционной вакциной, однако у нее были обнаружены антитела, поэтому прививку политик отложила. Врачи посоветовали ей защитить носоглотку, через которую обычно проникает вирус, с помощью вакцины в виде аэрозоля.