13 октября 2021, 14:40
В России побит очередной рекорд по суточной смертности от COVID-19
В России побит очередной рекорд по суточной смертности в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки скончались 984 пациента
Фото: eer.ru
В России побит очередной рекорд по суточной смертности в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки скончались 984 пациента.
Также оперштаб сообщает о 28 717 новых случаях заражения коронавирусом за прошедшие сутки.
В Москве выявили 4 410 заболевших, в Санкт-Петербурге – 2 470, в Московской области – 1 898, в Нижегородской области – 668 заболевших. Эти регионами с начала пандемии остаются лидерами по количеству заразившихся коронавирусом.