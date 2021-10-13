Верховный суд России отказался рассматривать жалобу историка Юрия Дмитриева на приговор
Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу на приговор главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) Юрию Дмитриеву
Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу на приговор главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) Юрию Дмитриеву. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на картотеку суда.
Причина отказа в рассмотрении кассационной жалобы на приговор не сообщается.
В сентябре сообщалось, что Верховный суд сам истребовал материалы дела Юрия Дмитриева для проверки законности вынесенного ему приговора.
Напомним, что историк и правозащитник был приговорен сначала к 3,5 годам по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, а затем Верховный суд Карелии увеличил ему срок до 13 лет
Коллеги Юрия Дмитриева считают дело против него сфальсифицированным, а уголовное преследование связывают с желанием властей «заглушить» его общественную деятельность. Ранее Дмитриев открыл и исследовал урочище Сандармох — место массового захоронения жертв политических репрессий.