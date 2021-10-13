Правозащитный проект «Гулагу.нет» получил еще один архив видеозаписей пыток заключенных
Основатель проекта Владимир Осечкин во время стрима на ютуб-канале журналиста Александра Плющева сообщил, что новые секретные видеоматериалы им передал прежний информатор
Правозащитный проект Gulagu.net («Гулагу.нет») получил еще один архив видеозаписей пыток и издевательств над заключенными в российских колониях.
Основатель проекта Владимир Осечкин во время стрима на ютуб-канале журналиста Александра Плющева сообщил, что новые секретные видеоматериалы им передал прежний информатор – бывший заключенный, который работал в колонии программистом. Сейчас этот человек находится за границей, ему предоставлена защита.
Напомним, что ранее «Гулагу.нет» получил секретных видеоархив избиений и изнасилований заключенных в СИЗО и колониях, принадлежащий ФСБ и ФСИН. Правозащитники опубликовали несколько записей, на основании которых были возбуждены уголовные дела. Самые жуткие видео из опубликованных были сняты в саратовской туберкулезной больнице ФСИН. Начальник учреждения и еще несколько сотрудников были уволены. При этом информации о возбуждении против них дел пока нет.