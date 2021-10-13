13 октября 2021, 12:58
ФСИН потратит 1,3 млрд рублей на страхование жизни своих сотрудников
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потратит 1,3 млрд рублей на страхование жизни и здоровья сотрудников ведомства. Силовиков застрахуют от травм, болезней и смерти
Фото: вологда.рф
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потратит 1,3 млрд рублей на страхование жизни и здоровья сотрудников ведомства. Силовиков застрахуют от травм, болезней и смерти.
Согласно данным портала госзакупок, в 2022 году ФСИН планирует застраховать 217 580 человек, из которых 201 850 - действующие сотрудники силового ведомства, а еще 16 тысяч - уже уволенные.
Страховыми случаями считаются гибель сотрудников на службе, смерть в течение года после увольнения вследствие травмы или заболевания на работе, а также получение инвалидности во время работы в ведомстве, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».