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Общество
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13 октября 2021, 12:58

ФСИН потратит 1,3 млрд рублей на страхование жизни своих сотрудников

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потратит 1,3 млрд рублей на страхование жизни и здоровья сотрудников ведомства. Силовиков застрахуют от травм, болезней и смерти

ФСИН потратит 1,3 млрд рублей на страхование жизни своих сотрудников
Фото: вологда.рф

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потратит 1,3 млрд рублей на страхование жизни и здоровья сотрудников ведомства. Силовиков застрахуют от травм, болезней и смерти.

Согласно данным портала госзакупок, в 2022 году ФСИН планирует застраховать 217 580 человек, из которых 201 850 - действующие сотрудники силового ведомства, а еще 16 тысяч - уже уволенные.

Страховыми случаями считаются гибель сотрудников на службе, смерть в течение года после увольнения вследствие травмы или заболевания на работе, а также получение инвалидности во время работы в ведомстве, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».

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