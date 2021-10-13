«Почта России» потратит 223 млн рублей на оборудование переговорных комнат в новом офисе
Речь идет об оборудовании современной техникой переговорных комнат, конференц-залов и лекториев в новом ультрасовременном офисе «Почты России», расположенном в стеклянной башне, примыкающей к стадиону футбольного клуба ЦСКА в Москве
ФГУП «Почта России» потратит до 223,5 млн рублей на покупку оборудования для оснащения переговорных комнат и залов видеоконференцсвязи.
Речь идет об оборудовании современной техникой переговорных комнат, конференц-залов и лекториев в новом ультрасовременном офисе «Почты России», расположенном в стеклянной башне, примыкающей к стадиону футбольного клуба ЦСКА в Москве.
По данным телеграм-канала «Можем объяснить», система видеоконференцсвязи необходима для «повседневной работы» «Почты России», а также для «повышения надежности и качества проведения совещаний, презентаций, собраний, торжественных и праздничных мероприятий».
Напомним, что летом прошлого года «Почта России» арендовала у госкорпорации «ВЭБ.РФ» офисные помещения в башне над стадионом ЦСКА общей площадью 33 700 кв.м. Аренда этих офисов на пять лет обойдется почте в 7 млрд рублей.