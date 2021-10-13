«Росатом» договорился с французской компанией Orano о ввозе в РФ ядерных отходов
Французская компания Orano заключила контракт с госкорпорацией «Росатом» на отправку в Россию более тысячи тонн отработанного урана. По данным активистов из Greenpeace, первые партии с опасных отходов из Франции прибыли в Санкт-Петербург еще в январе и феврале 2021 года
Французская компания Orano заключила контракт с госкорпорацией «Росатом» на отправку в Россию более тысячи тонн отработанного урана. По данным активистов из Greenpeace, первые партии с опасных отходов из Франции прибыли в Санкт-Петербург еще в январе и феврале 2021 года. По условиям контракта, поставки ядерных «хвостов» запланированы до конца текущего года.
Компания Orano специализируется на производстве и переработке ядерного топлива с французских АЭС. Ее представители подтвердили Greenpeace факт сделки с «Росатомом» и первые поставки ядерных отходов в Россию.
В Orano заверили, что регенерированный уран «Росатом» после дополнительной переработки планирует повторно использовать в своих ядерных реакторах на предприятии в Северске (Томск-7).
Экологи считают, что большая часть регенерированного урана останется в России на хранении неограниченное время. Таким образом, французские отходы являются не сырьем для производства нового ядерного топлива, а ядерными отходами, ввоз которых в РФ официально запрещен. Кроме того, на сегодняшний день в России уже накоплено около миллиона тонн урановых «хвостов», которые не только радиоактивны, но и токсичны.
В связи с планами «Росатома» активисты «Гринпис» провели акцию у штаб-квартиры Orano с требованием прекратить отправку в Россию ядерных отходов.
Напомним, что ранее «Росатом» договорился о поставке в Россию ядерных «хвостов» с немецкого предприятия Urenco. В соответствии с контрактом, из Гронау в Новоуральск с 2019 по 2022 годы было доставлено 12 тысяч тонн «урановых хвостов». Экологи неоднократно проводили акции протеста против ввоза в РФ опасных отходов, однако в «Росатоме» продолжают уверять, что никакой опасности урановые «хвосты» не представляют.