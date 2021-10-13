Власти Москвы будут передавать полиции фотографии пользователей портала mos.ru
Правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru таким образом, чтобы все загруженные пользователями фотографии для получения различных госуслуг, передавались в МВД
Правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru таким образом, чтобы все загруженные пользователями фотографии для получения различных госуслуг, передавались в МВД. Это необходимо для более эффективного использования системы распознавания лиц.
Доработка портала mos.ru обойдется мэрии в 236 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Подведомственное Департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ «Информационный город» подписало госконтракт с пермской компанией «Брайт софт», специалисты которой должны провести работы по развитию портала mos.ru.
Согласно тендерной документации, под развитием портала понимаются разработка и внедрение процедуры сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве». Также подрядчик должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.
По итогам внесения изменений в работу mos.ru сотрудники полиции смогут подключаться к городской системе распознавания лиц для поиска злоумышленников.
Позже в ДИТ Москвы заявили, что информация о планах доработать портал mos.ru таким образом, чтобы все загруженные пользователями фотографии передавались в полицию, не соответствует действительности. В департаменте также отметили, что загрузка фотографий при пользовании порталом mos.ru не является обязательной.