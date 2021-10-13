13 октября 2021, 11:50
Экс-прокурора и экс-депутата Наталью Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской полом России в республике Кабо-Верде, которая располагается на Островах Зеленого мыса
Фото: journalnews.ru
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской полом России в республике Кабо-Верде, которая располагается на Островах Зеленого мыса.
Информация о предстоящем назначении Натальи Поклонской российским послом в Кабо-Верде появилась еще летом, когда стало известно, что она снялась с праймериз «Единой России».
Тогда же сообщалось, что Кремль и партия власти больше не хотят видеть Поклонскую депутатом Госдумы. При этом сама экс-депутат пожелала перейти на дипломатическую работу.