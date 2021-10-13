Пожилым москвичам пообещали 10 тысяч рублей за прививку от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал пожилым горожанам за прививку от коронавируса вознаграждение в размере 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье»
Фото: vm.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал пожилым горожанам за прививку от коронавируса вознаграждение в размере 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье».
В 12 октября жители столицы старше 65 лет, которые сделали прививку от COVID-19 как минимум одним компонентом вакцины, могут написать заявление в любой городской центр социального обслуживания. При себе нужно иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на получение подарочного набора.
За счет выплаты вознаграждений московские власти рассчитывают ускорить вакцинацию населения от коронавируса на фоне роста заболеваемости.