13 октября 2021, 10:59
Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в ноябре
Министерство труда напомнило российским гражданам о предстоящих в начале ноябре четырехдневных выходных в связи с празднованием Дня народного единства
Фото: samtatnews.ru
Министерство труда напомнило российским гражданам о предстоящих в начале ноябре четырехдневных выходных в связи с празднованием Дня народного единства.
Ноябрьские праздники в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так, отдыхать граждане будут с 4 по 7 ноября. 3 ноября при этом у многих россиян будет сокращенный рабочий день, сообщает «Российская газета».
В следующий раз россияне уже будут отдыхать в январе. Новогодние каникулы продлятся 10 дней.