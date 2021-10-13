В московских школах запускают экспресс-тестирование учащихся на COVID-19
В Москве в некоторых общеобразовательных школах ввели экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. В рамках эксперимента школьников будут тестировать на коронавирус один раз в две недели
В Москве в некоторых общеобразовательных школах ввели экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. В рамках эксперимента школьников будут тестировать на коронавирус один раз в две недели.
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила РИА Новости, что пока экспресс-тестирование вводится только в 10 школах. Чиновница отметила, что такая практика давно уже распространена в Великобритании, Австрии и частично в Германии.
Тесты на коронавирус будут сдавать все ученики с первого по одиннадцатый классы, а также преподаватели. При этом родители могут сами раз в две недели приносить в школу отрицательный ПЦР-тест на коронавирус своего ребенка, если они выступают против школьного тестирования.
Московские власти отметили, что в сентябре школьники заболевали коронавирусом в 2,5 раза больше, чем в августе, когда они находились на каникулах. С сентября в столичные больницы госпитализировали 280 детей. Кроме того, дети почти в 1,5 раз чаще заражают проживающих вместе с ними родственников, чем взрослые.
Анастасия Ракова также сообщила, что после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов на COVID-19, весь его класс переведут на дистанционное обучение.