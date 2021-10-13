Александра Шестуна поместили в одну камеру с осужденным, который ранее ему угрожал
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна поместили в одну камеру с лидером активистов бежецкой колонии Сергеем Ларенковым. Последний ранее угрожал экс-чиновнику физической расправой
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна поместили в одну камеру с лидером активистов бежецкой колонии Сергеем Ларенковым. Последний ранее угрожал экс-чиновнику физической расправой.
Шестун писал о Ларенкове в своих письмах из колонии, рассказывая, что он занимается контрабандой телефонов в колонии, нападает на несогласных с администрацией заключенных и пользуется различными привилегиями как лидер «красных» активистов, сообщает издание Sota.
Супруга Александра Шестуна Юлия рассказала, что после встречи с адвокатом ее мужа отправили на заседание дисциплинарной комиссии, которая, предположительно, поместила его в ШИЗО. Поводом для наказания стал «ненадлежащий внешний вид» Шестуна. Поскольку политик уже осужден, то он обязан быть в робе, однако все арестованные в СИЗО носят обычную одежду. Тюремная роба Шестуна находится в изъятых у него сумках, которые ему не отдают.
Напомним, что Александра Шестуна суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки, мошенничестве, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Экс-глава Серпуховского района считает свое уголовное преследование политическим. Незадолго до ареста он обнародовал запись телефонного разговора с высокопоставленными чиновниками и силовиками, которые угрожают его «закрыть», если он добровольно не уйдет в отставку.