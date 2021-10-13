13 октября 2021, 08:16
В Москве блогер и дизайнер Ирина Ледник на своем Bentley сбила ребенка на «зебре»
ДТП произошло около 18:00 на улице Столетова в районе дома 5. Водитель автомобиля Bentley совершил наезд на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе
Фото: Вести.ру
В Москве блогер и дизайнер Ирина Ледник на автомобиле Bentley сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили агентству ТАСС, что ДТП произошло около 18:00 на улице Столетова в районе дома 5. Водитель автомобиля Bentley совершил наезд на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Сама Ирина Ледник сообщила «Московскому комсомольцу», что ехала на низкой скорости, а ребенок на самокате «внезапно выскочил» на пешеходный переход.