13 октября 2021, 08:09
Глава Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку
Губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку до окончания срока своих полномочий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники
Фото: rzn.mk.ru
Губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку до окончания срока своих полномочий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Срок полномочий Николая Любимова истекает в сентябре 2022 года. Источники сообщают, что он покинет занимаемую должность до лета следующего года.
Причинами возможной отставки рязанского губернатора называют не выстроенную систему руководства регионом, отсутствие у него управленческих качеств и контакта с местными элитами.
Напомним, что днем ранее в отставку ушел губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он назначен помощником президента Владимира Путина. Врио главы региона стал бывший замглавы ФАС России Михаил Евраев.