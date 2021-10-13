Власти Черногории раскрыли имена известных россиян, получивших гражданство страны
Власти Черногории опубликовали список из 166 имен и фамилий иностранцев, которым одобрили получение гражданства этой страны. Большинство получивших черногорские паспорта по программе гражданство в обмен на инвестиции – россияне
Власти Черногории опубликовали список из 166 имен и фамилий иностранцев, которым одобрили получение гражданства этой страны. Большинство получивших черногорские паспорта по программе гражданство в обмен на инвестиции – россияне.
Согласно законодательству Черногории, для получения гражданства иностранцам необходимо инвестировать в местную недвижимость не менее 250 тысяч евро на севере страны и от 450 тысяч евро на юге, береговой линии и в Подгорице. Кроме того, иностранцам необходимо сделать благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро, сообщает РБК.
Программа «Гражданство через инвестиции» была запущена в Черногории в 2019 году, а сейчас власти опубликовали список иностранцев, в отношении которых было принято положительное решение о выдаче «золотого паспорта».
Среди российских граждан в этом списке оказались полный тезка бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова (тот самый, что критиковал россиян за поездки на заграничные моря – ред.), полный тезка генерального директора «Авито» Владимира Правдивого (а также его жена и двое детей), тезка члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит» Сергей Балаганского и другие.