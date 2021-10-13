13 октября 2021, 04:22
Роспотребнадзор предложил сократить срок выполнения ПЦР-теста на COVID-19 до 24 часов
Роспотребнадзор предложил сократить обязательный срок выполнения тестов на коронавирус до 24 часов с момента поступления биоматериала. Сейчас максимальный срок получения результатов составляет 48 часов
Фото: pharmvestnik.ru
Роспотребнадзор предложил сократить обязательный срок выполнения тестов на коронавирус до 24 часов с момента поступления биоматериала. Сейчас максимальный срок получения результатов составляет 48 часов.
Требование выполнять тесты на COVID-19 относится ко всем без исключения лабораториям.
Ранее о необходимости сократить срок выполнения теста заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает РБК.
Отметим, что помимо ПЦР-тестов существуют еще и так называемые антиген-тесты, которые позволяют получить результат за несколько часов.