Британские СМИ извинились за статьи о краже российской разведкой формулы вакцины AstraZeneca
Британские СМИ, которые накануне распространили фейк о краже спецслужбами формул вакцины против коронавируса AstraZeneca (шведско-боританская разработка) для создания вакцины «Спутник V», принести свои извинения российской стороне
Британские СМИ, которые накануне распространили фейк о краже спецслужбами формул вакцины против коронавируса AstraZeneca (шведско-боританская разработка) для создания вакцины «Спутник V», принести свои извинения российской стороне.
Первым о краже формул AstraZeneca написал британский таблоид The Sun, а следом эту информацию растиражировали другие СМИ.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который инвестировал в создание отечественной вакцины против COVID-19, сообщили, что британские СМИ принесли свои извинения за беспочвенные обвинения и распространение ложной информации.
Первым перепечатку фейка удалил таблоид Daily Express, после чего редакция издания извинилась за публикацию «фейк-ньюс». Издание также опубликовало официальный комментарий РФПИ по данному вопросу. Редакция The Sun также изменила текст своей публикации о вакцинах против коронавируса, сообщает «Лента.ру».