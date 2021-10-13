Россиянам разрешат проживать в домах с креном, дефектами и повреждениями
Согласно этому документу, техническое состояние многоквартирных домов, в которых есть крен, дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, могут признать «ограниченно работоспособным»
В России вступил в силу приказ Минстроя, который определяет порядок признания ветхих домов ограниченно пригодными к проживанию людей.
Согласно этому документу, техническое состояние многоквартирных домов, в которых есть крен, дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, могут признать «ограниченно работоспособным». Это означает, что людям разрешат там жить, а их расселение не будет являться для властей первостепенной задачей.
При этом в таких домах должна отсутствовать опасность внезапного разрушения здания, потери устойчивости или опрокидывания здания. Жить в ограниченно пригодном доме можно при условии постоянного контроля его состояния со стороны специалистов либо проведения работ по его восстановлению и укреплению конструкций.
Подать заявку на обследование дома граждане смогут через портал «Госуслуги».