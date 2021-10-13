13 октября 2021, 02:11
Российские магазины IKEA перешли на работу от солнечных батарей
Голландский холдинг Ingka Group сообщил о переводе принадлежащих ему магазинов IKEA на возобновляемую энергию. Работать от солнечных батарей будут, в том числе, и российские магазины сети
Фото: kurkino.ru
Голландский холдинг Ingka Group сообщил о переводе принадлежащих ему магазинов IKEA на возобновляемую энергию. Работать от солнечных батарей будут, в том числе, и российские магазины сети.
По данным «Интерфакса», на солнечную энергию уже перешли магазины IKEA в подмосковных Химках, в Теплом стане и магазин в торговом центре «Мега Белая Дача».
Ingka Group владеет 389 магазинами IKEA в 32 странах мира. В России компании принадлежит 14 гипермаркетов IKEA, три небольших магазина «Икея Сити» и семь дизайн-студий.
Весной текущего года холдинг выкупил у компании «Солар Системс» долю в 49% акций в фирмах-владелицах восьми солнечных электростанций на юго-западе России.