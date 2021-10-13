Amnesty International попросила Госдуму нового созыва отменить закон об инагентах
Международная правозащитная организация Amnesty International в первый день работы Государственной думы восьмого созыва направила парламентариям обращение с просьбой отменить закон об «иностранных агентах»
Международная правозащитная организация Amnesty International в первый день работы Государственной думы восьмого созыва направила парламентариям обращение с просьбой отменить закон об «иностранных агентах», который привел к закрытию нескольких независимых СМИ и НКО.
В обращении Amnesty International говорится, что законодательство об «инагентах» следует отменить для «преодоления сложившегося в стране кризиса с правами человека».
Правозащитники также просят депутатов отменить закон о «нежелательных организациях» и «дадинскую статью» (статья, которая предусматривает уголовное наказание за неоднократное нарушение порядка проведения митингов), отменить «антигейский» закон и декриминализировать статью о клевете.
«Мы знаем, что многие из них сами инициировали и голосовали за репрессивные законы последних лет. Однако это не должно означать, что международное правозащитное сообщество будет закрывать двери для диалога с российскими законодателями», - отметила глава российского представительства Amnesty International Наталья Звягина, слова которой приводит «Дождь» (признан иностранным агентом).
Правозащитники призвали депутатов, которые в Думе прошлого созыва голосовали за репрессивные законопроекты, «исправить ущерб, нанесенный ими правам человека в России».