Минобрнауки подготовило для учащихся инструкцию на случай масс-шутинга в школе
Министерство образования и науки РФ совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности подготовило инструкцию, которая рассказывает о правилах поведения в случае вооруженного нападения на учебные заведения
Министерство образования и науки РФ совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности подготовило инструкцию, которая рассказывает о правилах поведения в случае вооруженного нападения на учебные заведения.
В инструкции отмечается, что сигналом о нападении на школу, колледж или университет являются звуки выстрелов, взрывов и крики, а также «вид вооруженных людей за окном или в коридоре учреждения».
Эксперты и чиновники советуют в случае нападения спрятаться в ближайшем помещении и закрыть дверь. Если дети и подростки уже находятся в кабинете или аудитории, то им следует запереть двери и забаррикадироваться с помощью стульев и столов.
При звуках стрельбы следует отойти от окон и лечь на пол, а также сообщить о происшествии в экстренные службы по телефону 112.
Последнее нападение на образовательное учреждение в России произошло 20 сентября 2021 года. В этот день в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу из охотничьего ружья в университете. В результате происшествия погибли 6 человек, более 40 пострадали.
11 мая 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175, в которой он раньше учился. В результате бойни погибли семь школьников и две учительницы.