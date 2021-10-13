Персональные данные 10 млн пользователей букмекерской платформы попали в открытый доступ
Специалисты по кибербезопасности BI.ZONE сообщили РБК, что почти 7,8 млн данных в этой базе принадлежат российским пользователям букмекерской платформы. Еще 1,3 млн данных принадлежат гражданам Великобритании, а 600 тысяч – гражданам Турции
Личные данные почти 10 млн пользователей букмекерской платформы Pin-Up.bet утекли в открытые доступ и появились в продаже в даркнете.
Специалисты по кибербезопасности BI.ZONE сообщили РБК, что почти 7,8 млн данных в этой базе принадлежат российским пользователям букмекерской платформы. Еще 1,3 млн данных принадлежат гражданам Великобритании, а 600 тысяч – гражданам Турции.
В базу попали имена и фамилии пользователей, дата рождения, адреса электронной почты, номера телефонов, финансовая информация и даже сведения об игре, на которую было сделано больше всего ставок. База данных продается за 10 тысяч долларов в криптовалюте.
Специалисты назвали попавшую в открытый доступ информацию «чувствительной», поскольку букмекерский сайт связан с финансовыми операциями.