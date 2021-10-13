Власти Москвы могут вернуть систему QR-кодов в связи с ростом заболеваемости COVID-19
Власти Москвы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом рассматривают вопрос о возвращении системы QR-кодов, которые могут оформить привитые и переболевшие граждане. Такая система уже действовала в столице минувшим летом
Власти Москвы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом рассматривают вопрос о возвращении системы QR-кодов, которые могут оформить привитые и переболевшие граждане. Такая система уже действовала в столице минувшим летом.
Пока речь идет о посещении по QR-кодам кафе и ресторанов, однако, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, такую систему пропусков могут распространить и на другие общественные места.
По данным РБК, 13 октября глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк проведет встречу с представителями ресторанного бизнеса и обсудит несоблюдение заведениями требований Роспотребнадзора.
Отметим, что ряд российских регионов в связи с четвертой волной COVID-19 уже ввели QR-коды для посещения ресторанов, кинотеатров, театров, фитнес-залов и других общественных мест.