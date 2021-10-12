12 октября 2021, 18:12
Губернатор Ярославской области ушел в отставку и стал помощником президента
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку с занимаемой должности в связи с новым назначением. Миронов перешел на работу в Кремль и стал помощником президента
Фото: РИА Новости
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку с занимаемой должности в связи с новым назначением. Миронов перешел на работу в Кремль и стал помощником президента.
Владимир Путин своим указом назначил врио главы Ярославской области Михаила Евраева, который ранее занимал должность замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Одновременно с этим Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. эта должность оставалась вакантной с апреля 2021 года, после того как прежний полпред Сергей Меняйло был назначен ври главы Северной Осетии.