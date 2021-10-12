Ректора Шанинки, задержанного по делу Марины Раковой, подозревают в хищении 21 млн рублей
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, задержанный по делу бывшей замглавы Минобразования Марины Раковой, подозревается в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, задержанный по делу бывшей замглавы Минобразования Марины Раковой, подозревается в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования.
После допроса Сергея Зуева следователи направили в Тверской райсуд Москвы ходатайство о его аресте.
Согласно материалам следствия, Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования в рамках национального проекта «Образование». Последний нанял в качестве субподрядчика Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка). В СКР считают, что работы по нескольким контрактам выполнены не были.
Ущерб государственному бюджету от действий подозреваемых оценивается в 50 млн рублей.
Напомним, что Марина Ракова вместе со своим мужем Артуром Стеценко также подозревается в фиктивном трудоустройстве. По версии следствия, чиновница устроила на работу своего супруга в Фонд новых форм развития образования, однако мужчина только получал там зарплату, а никаких обязанностей не исполнял. Ущерб по этому делу составил 9 млн рублей.