Росфинмониторинг подготовил законопроект о внесудебной блокировке счетов граждан
Росфинмониторинг представил законопроект, который разрешает без санкции суда блокировать банковские счета и карты российских граждан на срок до 10 дней. Основанием для блокировки будет соответствующее решение ФСБ или МВД
Росфинмониторинг представил законопроект, который разрешает без санкции суда блокировать банковские счета и карты российских граждан на срок до 10 дней. Основанием для блокировки будет соответствующее решение ФСБ или МВД.
Заблокировать счета без санкции суда могут на основании подозрений в том, что гражданин причастен к отмыванию денежных средств, финансированию терроризма или торговле наркотиками.
В проекте закона отмечается, что решение о внесудебной блокировке счетов физлиц будет принимать «ограниченный круг должностных лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга, их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ. При этом решения о блокировке могут приниматься при наличии «задокументированных» оснований на это.
Законопроектом также предусмотрена дальнейшая блокировка счетов по истечении 10-дневного срока, однако такое решение уже должен принимать суд, сообщает Znak.com.