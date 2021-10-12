Начальника Управделами губернатора Алтайского края задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
В Барнауле сотрудники правоохранительных органов задержали главу Управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. В отношении чиновника возбуждено дело по статье превышение и злоупотребление должностными полномочиями
В Барнауле сотрудники правоохранительных органов задержали главу Управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье превышение и злоупотребление должностными полномочиями.
Официально в ФСБ России не называют имени задержанного, однако «КоммерсантЪ» сообщает, что речь идет об Андрее Степанове, который был назначен руководителем управделами губернатора и правительства Алтайского края в ноябре 2018 года.
Согласно материалам дела, в 2016 году по инициативе управления делами губернатора и правительства Алтайского края была разработана проектно-сметная документация по строительству наземно-подземного гаража в Барнауле. Стоимость соответствующего госконтракта составила более 80 млн рублей. в целях снижения затрат на строительство гаража заказчик и компания-подрядчик внесли поправки в проектно-сметную документацию, однако она получила отрицательную оценку государственной экспертизы.
Поскольку на тот момент компания-подрядчик уже выполнила комплекс подготовительных работ, то ее сотрудники обратились в арбитражный суд с требованием возместить затраты. Тогда начальник управделами губернатора в целях сокрытия факта срыва госконтракта распорядился предоставить за счет средств регионального бюджета субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика. Тем самым, чиновник превысил свои полномочия.