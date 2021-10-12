Родители учащихся казанской гимназии, где в мае произошла стрельба, попросили закрыть дело против директора
Родители учащихся казанской гимназии №175, в которой устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев, написали письмо в поддержку директора учебного заведения Амины Валеевой
Родители учащихся казанской гимназии №175, в которой устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев, написали письмо в поддержку директора учебного заведения Амины Валеевой. Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело по статье «Халатность».
Первоначально сообщалось, что оперативные действия директора гимназии позволили спасти жизни многим школьникам и учителям. Однако позже СКР возбудил против Амины Валеевой дело, обвинив ее в отсутствии охраны и системы безопасности в гимназии.
Родители школьников, напротив, вступились за директора, и потребовали закрыть дело против нее. Авторы обращения считают, что Валеева не виновата в инциденте, а число жертв оказалось минимальным благодаря тому, что директор во время своего отпуска была в гимназии и приняла необходимые меры.
Напомним, что стрельба в казанской гимназии №175 произошла 11 мая 2021 года. Бывший ученик Ильназ Галявиев пришел в школу и открыл стрельбу по учащимся и педагогам. В результате происшествия погибли семеро школьников и две учительницы. Еще 24 человека пострадали.