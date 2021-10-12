В Петербурге ввели обязательную вакцинацию практически для всех работающих граждан
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объявило об обязательной вакцинации против коронавируса работников практически всех сфер города
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объявило об обязательной вакцинации против коронавируса работников практически всех сфер города.
Согласно постановлению главы ведомства Натальи Башкетовой, обязательная вакцинация против COVID-19 распространяется на сотрудников систем образования и здравоохранения, работников сферы соцзащиты и социального обслуживания, торговли и общепита, сотрудников курьерских служб, гостиниц, хостелов, общественного транспорта и такси, сфер бытовых услуг, салонов красоты, СПА-центров, массажных салонов, бань, саун, фитнес-залов, банков, почты, МФЦ, предприятий ЖКХ и энергетики, библиотек, музеев, выставочных залов, театров, кинотеатров, концертных залов. Кроме того, в обязательном порядке сделать прививки должны все чиновники и муниципальные служащие.
От обязательной вакцинации освобождаются только граждане с медицинским отводом.
Привиться первым компонентом вакцины работающие петербуржцы указанных категорий должны до 15 ноября, сообщает Znak.com.