В Госдуму нового созыва переизбрались 20 депутатов-молчунов
В составе Государственной думы нового созыва оказались 20 депутатов, которые за пять лет работы нижней палаты парламента прошлого созыва ни разу не выступили на заседаниях
В составе Государственной думы нового созыва оказались 20 депутатов, которые за пять лет работы нижней палаты парламента прошлого созыва ни разу не выступили на заседаниях.
РБК со ссылкой на стенограмму с официального сайта Госдумы сообщает, что ни разу на прошлых заседаниях не выступили 17 депутатов от «Единой России», два депутата от КПРФ и один представитель ЛДПР. В их числе Владимир Ресин, Григорий Аникеев, Артур Чилингаров Зелимхан Муцоев и Андрей Скоч и другие. При этом депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил 101 законопроект, несмотря на отсутствие выступлений.
Ранее «Важные истории» (издание включено в реестр инагентов) и Znak.com сообщали, что пятеро депутатов за прошедшие пять лет не стали авторами или соавторами ни одного законопроекта. Это Гаврил Парахин (ЛДПР), а также парламентарии от «Единой России» Ольга Пилипенко, Алексей Золотарев, Андрей Коваленко и Алексей Лисовенко. А депутаты от «Единой России» Ирек Богуславский, Адам Делимханов и Олег Колесников, которые работают в Госдуме с 2007 года, так ни разу и не выступили на заседаниях.