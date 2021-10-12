Меню
Политика
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
12 октября 2021, 14:48

В Госдуму нового созыва переизбрались 20 депутатов-молчунов

В составе Государственной думы нового созыва оказались 20 депутатов, которые за пять лет работы нижней палаты парламента прошлого созыва ни разу не выступили на заседаниях

В Госдуму нового созыва переизбрались 20 депутатов-молчунов
Фото: РИА Новости

В составе Государственной думы нового созыва оказались 20 депутатов, которые за пять лет работы нижней палаты парламента прошлого созыва ни разу не выступили на заседаниях.

РБК со ссылкой на стенограмму с официального сайта Госдумы сообщает, что ни разу на прошлых заседаниях не выступили 17 депутатов от «Единой России», два депутата от КПРФ и один представитель ЛДПР. В их числе Владимир Ресин, Григорий Аникеев, Артур Чилингаров Зелимхан Муцоев и Андрей Скоч и другие. При этом депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил 101 законопроект, несмотря на отсутствие выступлений.

Ранее «Важные истории» (издание включено в реестр инагентов) и Znak.com сообщали, что пятеро депутатов за прошедшие пять лет не стали авторами или соавторами ни одного законопроекта. Это Гаврил Парахин (ЛДПР), а также парламентарии от «Единой России» Ольга Пилипенко, Алексей Золотарев, Андрей Коваленко и Алексей Лисовенко. А депутаты от «Единой России» Ирек Богуславский, Адам Делимханов и Олег Колесников, которые работают в Госдуме с 2007 года, так ни разу и не выступили на заседаниях.

Материалы по теме
Депутаты переизбрали Вячеслава Володина спикером Госдумы нового созыва
Депутатов Госдумы перед встречей с президентом придется сдать три ПЦР-теста на COVID-19
Актер Владимир Машков отказался от «чужого» депутатского мандата
Сейчас на главной
Глава Минздрава сообщил о росте заболеваемости COVID-19 по всей стране
коронавирус
Глава Минздрава сообщил о росте заболеваемости COVID-19 по всей стране
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом по всей стране на 16%. При этом в 11 регионах темпы роста заболеваемости превысили 30%
Минэкономразвития из-за роста цен на продукты повысило прогноз по инфляции
инфляция
Минэкономразвития из-за роста цен на продукты повысило прогноз по инфляции
Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года. Эксперты ведомства считают, что инфляция будет выше ожидаемого показателя в 5,8%. По скорректированным оценкам она составит 7,4%
Общество
ВОЗ обещала одобрить российскую вакцину «Спутник V» до конца года
Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину до конца текущего года, но это если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов
В правительстве предложили ввести уголовное наказание за пьяное вождение
ПДД
В правительстве предложили ввести уголовное наказание за пьяное вождение
Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам до 1 ноября представить предложение по введению уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде
В ФСБ отнесли умные очки от Facebook и Ray-Ban к шпионским устройствам
Facebook
В ФСБ отнесли умные очки от Facebook и Ray-Ban к шпионским устройствам
Умные очки, разработанные совместно соцсетью Facebook и брендом Ray-Ban, в России могут внести в список шпионских устройств, а покупка таких устройств предусмотрена уголовная ответственность
Модный дом Chanel ввел лимит на покупку своих сумок
мода
Модный дом Chanel ввел лимит на покупку своих сумок
Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» (примерная стоимость 7800 долларов) и «Coco Handle» (5000 долларов)
Татьяна Голикова предложила регулярно проверять школьников на курение
борьба с курением
Татьяна Голикова предложила регулярно проверять школьников на курение
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о проверке детей на курение во время плановых медицинских осмотров
Спирт предназначался для изготовления средств против коррозии
суррогатный алкоголь
Спирт предназначался для изготовления средств против коррозии
В ГУ МВД по области рассказали, что подозреваемые приобрели спирт для создания суррогатного алкоголя в одной из башкирских компаний, которая занимается реализацией технических жидкостей
На «Дожде» состоится марафон «Агенты людей» за отмену закона об иностранных агентах
инагенты
На «Дожде» состоится марафон «Агенты людей» за отмену закона об иностранных агентах
В эфире телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) и на его YouTube-канале 12 октября с 12:00 до 18:00 состоится марафон «Агенты людей», цель которого – отмена «закона об иностранных агентах»
Общество
Члены ОНК попросили Конституционный суд отменить запрет обсуждать с арестантами пытки
Члены Общественных наблюдательных комиссий из Москвы и Санкт-Петербурга Евгений Еникеев, Роман Ширшов и Яна Теплицкая обратились в Конституционный суд РФ с требованием отменить запрет на обсуждение с заключенными пыток
Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции
андрей пивоваров
Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции
Следственный комитет предъявил бывшему директору «Открытой России» Андрею Пивоварову обвинение в окончательной редакции. Политика обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией
Российские пивовары предупредили о подорожании пива в 2022 году
пиво
Российские пивовары предупредили о подорожании пива в 2022 году
Союз российских пивоваров, который объединяет свыше 100 предприятий, обратился к премьер-министру с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России, а также повысить экспортные пошлины
Глава Роспотребнадзора предупредила о риске распространения чумы
эпидемии
Глава Роспотребнадзора предупредила о риске распространения чумы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте рисков распространения чумы в связи с климатическими изменениями и антропогенным воздействием на окружающую среду
Россиян предложили штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19
вакцина от коронавируса
Россиян предложили штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19
Член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев предложил каждый месяц штрафовать граждан за уклонение от вакцинации против коронавируса. Это позволит снизить финансовую нагрузку на государственную систему здравоохранения
Центробанк сообщил о появлении в 2022 году новой сторублевой купюры
деньги
Центробанк сообщил о появлении в 2022 году новой сторублевой купюры
По плану ЦБ РФ, в 2023–2025 годах будет происходить насыщение оборота новыми купюрами, а в 2026–2029 годах их доля должна стать значительной
В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию против коронавируса
вакцина от коронавируса
В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию против коронавируса
В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Такое решение было принято региональным управлением Роспотребнадзора
Власти Оренбургской области предложили гражданам обменять некачественный алкоголь на еду
суррогатный алкоголь
Власти Оренбургской области предложили гражданам обменять некачественный алкоголь на еду
Власти Оренбургской области, где за несколько дней более 30 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя, запустили кампанию по обмену спиртного на еду
В Якутии ректора Малой академии наук уволили из-за отказа передать свое здание под ковидный госпиталь
коронавирус
В Якутии ректора Малой академии наук уволили из-за отказа передать свое здание под ковидный госпиталь
Ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов сообщил в своем Instagram об увольнении из-за того, что он отказался передать здание образовательного учреждения под ковидный госпиталь