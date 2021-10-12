12 октября 2021, 13:56
«Ростелеком» потратит 186 млн рублей на покупку новых смартфонов iPhone 13
Государственная компания «Ростелеком» выделила 186 млн рублей на закупку новых смартфонов iPhone 13, которые поступили в продажу только в сентябре текущего года
Фото: YouTube
Государственная компания «Ростелеком» выделила 186 млн рублей на закупку новых смартфонов iPhone 13, которые поступили в продажу только в сентябре текущего года.
На портале госзакупок появился заказ на поставку 2140 смартфонов. «Ростелекому» понадобились 35 iPhone 13 Pro Max объемом 1 Тб стоимостью 133 тысячи рублей за штуку, по 35 iPhone 13 Pro Max с памятью объемом 128, 256 и 512 Гб, а также 200 штук iPhone 13 с памятью объемом 128 Гб, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
С какой целью «Ростелекому» понадобились новейшие «айфоны», в тендерной документации не уточняется.