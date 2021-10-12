Глава Минздрава сообщил о росте заболеваемости COVID-19 по всей стране
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом по всей стране на 16%. При этом в 11 регионах темпы роста заболеваемости превысили 30%
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом по всей стране на 16%. При этом в 11 регионах темпы роста заболеваемости превысили 30%.
«Особую тревогу вызывают Оренбуржье, Татарстан и Башкирия», – отметил Михаил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.
В Минздраве сообщили, что на сегодняшний день в России занято 235 из 255 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Под наблюдением врачей находятся более миллиона ковидных пациентов.
По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России было выявлено 28 190 новых случаев заражения, 973 человека скончались от осложнений.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки власти регионов стали вводить обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан и систему QR-кодов для посещения общественных мест. Получить QR-коды могут привитые и переболевшие коронавирусом граждане.