Группа компаний Mail.ru Group объявила о смене названия и ребрендинге своих сервисов
«В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», - отметил гендиректор группы компаний Борис Добродеев
Группа компаний Mail.ru Group объявила о смене своего названия. Теперь она будет назваться VK.
В пресс-релизе группы сообщается, что VK станет единым брендом для всей экосистемы компании. «В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», - отметил гендиректор группы компаний Борис Добродеев.
Компания также запланировала постепенный ребрендинг своих сервисов. Например, сервис объявлений «Юла» будет называться «VK Объявления».
В экосистему Mail.ru Group входит более 200 проектов, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы такси и каршеринга «Ситимобил» и «Ситидрайв», приложения доставки еды и продуктов Delivery Club и «Самокат», образовательные сервисы GeekBrains, Skillbox, «Учи.ру».