12 октября 2021, 12:58
Депутаты переизбрали Вячеслава Володина спикером Госдумы нового созыва
Депутаты Госдумы восьмого созыва в ходе первого пленарного заседания переизбрали Вячеслава Володина («Единая Россия») спикером нижней палаты парламента
Фото: 123ru.net
Депутаты Госдумы восьмого созыва в ходе первого пленарного заседания переизбрали Вячеслава Володина («Единая Россия») спикером нижней палаты парламента.
360 парламентариев проголосовали за кандидатуру Вячеслава Володина, а 61 депутат – за Дмитрия Новикова из КПРФ.
Первыми заместителями председателя Госдумы избраны Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ).
Отметим, что открывала первое заседание Госдумы нового созыва депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. По традиции первое заседание всегда открывает самый старший депутат, однако Владимир Ресин отказался и передал это право Терешковой.