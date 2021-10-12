Минэкономразвития из-за роста цен на продукты повысило прогноз по инфляции
Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года. Эксперты ведомства считают, что инфляция будет выше ожидаемого показателя в 5,8%. По скорректированным оценкам она составит 7,4%
Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года. Эксперты ведомства считают, что инфляция будет выше ожидаемого показателя в 5,8%. По скорректированным оценкам она составит 7,4%.
Глава МЭР Максим Решетников заявил, что в текущем году основной вклад в рост цен вносит подорожание продовольствия. «События, которые происходят на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров, привели нас к необходимости скорректировать оценку инфляции на конец года», - заявил министр, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
При этом прогнозы на инфляцию в период с 2022–2024 гг. пока остаются без изменений. Так, например, прогноз по инфляции на конец 2022 года составляет 4%.
Напомним, что по состоянию на сентябрь 201 года инфляция в годовом выражении составила 6,7%, что является рекордным показателем за последние пять лет. При этом в начале года рост цен на продукты питания составил рекордные 7%, что оказалось выше инфляции.