12 октября 2021, 11:59
ВОЗ обещала одобрить российскую вакцину «Спутник V» до конца года
Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину до конца текущего года, но это если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов
Фото: stopcenzura.org
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» до конца текущего года, но это если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов.
Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила РИА Новости, что после подписания ряда документов оценка досье возобновится, а затем будет запланирована инспекция. В целом же, процесс одобрения «Спутника V» должен завершиться до конца текущего года.
Сумия Сваминатан также заявила, что «Спутник V» является «очень хорошей вакциной». На этом, в частности, указывают данные по эффективности препарата.
Напомним, что сейчас российский «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.