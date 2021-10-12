12 октября 2021, 11:49
Мэр Пензы Андрей Лузгин написал заявление об уходе
Мэр Пензы Андрей Лузгин написал заявление об уходе по собственному желанию. Информацию об этом агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе администрации города
Фото: penza-gorod.ru
Мэр Пензы Андрей Лузгин написал заявление об уходе по собственному желанию. Информацию об этом агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе администрации города.
Андрей Лузгин занимал должность мэра Пензы в течение двух лет. Причина отставки чиновника не сообщается.
РИА Пензенской области сообщает, что врио мэра назначен замглавы администрации города по вопросам экономики Александр Басенко.
На прошлой неделе в отставку по собственному желанию подал мэр Белгорода Юрий Галдун.