В Московской и Кировской областях ввели обязательную вакцинацию против COVID-19
Так, в Подмосковье прививку от коронавируса должны сделать граждане, которые трудятся в сфере торговли, общественного питания, транспорта, а также сотрудники МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов
В Московской и Кировской областях ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер экономики.
Так, в Подмосковье прививку от коронавируса должны сделать граждане, которые трудятся в сфере торговли, общественного питания, транспорта, а также сотрудники МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.
По данным РИА Новости, первую прививку необходимо сделать до 10 ноября, а вторую – до 10 декабря.
В Кировской области прививку против COVID-19 в обязательном порядке должны сделать работники общепита, торговли и бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, почты, салонов красоты и банков. Глава управления Роспотребнадзора по региону Елизавета Белоусова заявила, что к такой мере властям пришлось прибегнуть из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
До 10 декабря в области необходимо привить 80% работников указанных категорий.