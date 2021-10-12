В правительстве предложили ввести уголовное наказание за пьяное вождение
Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам до 1 ноября представить предложение по введению уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде
Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам до 1 ноября представить предложение по введению уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Речь идет о наказании в случае превышения в крови водителя допустимого уровня алкоголя.
«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», - заявил Марат Хуснуллин, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
В Совете Федерации уже поддержали инициативу вице-премьера. Так, сенатор Александр Башкин заявил, что идея о пожизненном лишении пьяных водителей прав выглядит целесообразной, поскольку ранее принятые меры ответственности не работают.