12 октября 2021, 10:51
Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин скончался в возрасте 64 лет
Скончался бывший официальный представитель Следственного комитета России (СКР) генерал-майор Владимир Маркин. В ведомстве официально подтвердили данную информацию
Фото: kavkaz-uzel.eu
Скончался бывший официальный представитель Следственного комитета России (СКР) генерал-майор Владимир Маркин. В ведомстве официально подтвердили данную информацию.
Родственники бывшего силовика сообщили, что Владимир Маркин скончался дома после продолжительной болезни. Ему было 64 года, пишет «Лента.ру».
В Следственном комитете вырази соболезнования семье Маркина в связи с его кончиной.
Владимир Маркин был первым официальным представителем СК при прокуратуре с 2007 года, а затем и самостоятельного ведомства СКР с 2011 года. В 2016 году он уволился из СКР и стал первым заместителем гендиректора компании «РусГидро».