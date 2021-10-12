AppStore и Google Play потребовали от Telegram заблокировать канал основателя «Мужского государства»
Магазины мобильных приложений AppStore и Google Play потребовали от администрации мессенджера Telegram заблокировать канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова
Магазины мобильных приложений AppStore и Google Play потребовали от администрации мессенджера Telegram заблокировать канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.
Сам Поздняков опубликовал на своем канале скриншот сообщения от технической поддержки Telegram, в котором мессенджер ссылается на жалобу AppStore и Google Play на то, что в канале основателя «Мужского государства» распространяются материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации. В этой связи AppStore и Play Market требуют ограничить доступ к каналу на данных платформах.
В Telegram заявили, что месседжер «с большой вероятностью» будет вынужден удовлетворить эти требования, сообщает «Медиазона».
Отметим, что ранее администрацию Telegram неоднократно просили заблокировать канал «Мужского государства», однако основатель сервиса Павел Дуров заявлял, что по этому каналу «пока нет однозначной юридической оценки».