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12 октября 2021, 08:03

В Новосибирске учащиеся получили сообщения с предупреждением о нападении на образовательное учреждение

В Новосибирске студенты колледжей и учащиеся школ получили сообщения с предупреждением о готовящемся «нападении очередного стрелка» на одно из образовательных учреждений города. Рассылку осуществили неизвестные утром 12 октября

В Новосибирске учащиеся получили сообщения с предупреждением о нападении на образовательное учреждение
Фото: dp.ru

В Новосибирске студенты колледжей и учащиеся школ получили сообщения с предупреждением о готовящемся «нападении очередного стрелка» на одно из образовательных учреждений города. Рассылку осуществили неизвестные утром 12 октября.

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов написал в Facebook, что предупреждение об атаке на образовательное учреждение быстро растиражировали, после чего среди учащихся возникла паника.

«Самое время той структуре, которая собирается отжать себе бюджетные деньги на охрану всех образовательных учреждений (а заодно и других наших проверяющих и контролирующих), показать во всей красе, какая она супер-эффективная, и как она может защитить нас от бандитов», - отметил директор колледжа, слова которого приводит Znak.com.

При этом Сергей Чернышов высказал мнение, что результатом работы силовиков будет «отправитель сообщений не выявлен», потому что в данном случае задача оказалась сложнее поимки студентов и старшеклассников на протестных митингах.

Последнее нападение на образовательное учреждение в России произошло 20 сентября 2021 года. В Перми 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу из охотничьего ружья в университете. В результате происшествия погибли 6 человек, более 40 пострадали.

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