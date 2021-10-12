РФС продлит контракт с Валерием Карпиным после победы сборной в матче со Словенией
Российский футбольный союз (РФС) продлит контракт с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. Об этом сообщил президент организации Александр Дюков после победы сборной в матче отборочного тура ЧМ-2022 протв Словении (2:1)
Российский футбольный союз (РФС) продлит контракт с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. Об этом сообщил президент организации Александр Дюков после победы сборной в матче отборочного тура ЧМ-2022 протв Словении (2:1).
Александр Дюков сообщил, что контракт с Валерием Карпиным будет продлен автоматически в связи с гарантированным попаданием в стыковые матчи к чемпионату мира-2022
Поздно вечером 11 октября сборная России по футболу одержала победу в матче со Словенией со счетом 2:1. Голы в составе национальной сборной забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия.
После восьми туров сборная России набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу. На втором месте идет сборная Хорватии с 17 очками в активе.
11 ноября россияне сыграют дома с командой Кипра, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.