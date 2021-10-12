В ФСБ отнесли умные очки от Facebook и Ray-Ban к шпионским устройствам
Умные очки, разработанные совместно соцсетью Facebook и брендом Ray-Ban, в России могут внести в список шпионских устройств. Напомним, что в нашей стране за покупку таких устройств предусмотрена уголовная ответственность
Умные очки, разработанные совместно соцсетью Facebook и брендом Ray-Ban, в России могут внести в список шпионских устройств. Напомним, что в нашей стране за покупку таких устройств предусмотрена уголовная ответственность.
В ФСБ России на запрос издания Tjournal.ru ответили, что «конструктивные особенности» умных очков от Facebook могут позволить считать их специальными устройствами для негласного получения информации.
Силовое ведомство сослалось на примечания 1 к статье 138.1 УК РФ, однако не уточнило, по каким именно признакам очки можно отнести к шпионским устройствам.
Ранее сообщалось, что с помощью умных очков Facebook и Ray-Ban можно делать фотографии, снимать видео, слушать музыку или подкасты, а также отвечать на телефонные звонки. Стоимость очков составляет 299 долларов.